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В Челябинске хотят открыть такой же концертный зал, как в московском парке «Зарядье»
28.02.2019 г. 14:35
Власти Челябинска планируют построить в городе концертный зал по образцу аналогичного объекта в парке «Зарядье».
Губернатор Борис Дубровский и гендиректор хозпартнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий осмотрели многофункциональный зал в московском парке «Зарядье». Глава региона заявил, что Челябинску нужен аналогичный объект.
Власти изучают возможность открытия подобного зала в конгресс-холле на берегу реки Миасс. «Многофункциональный зал на набережной реки Миасс при необходимых технических решениях может быть подобен акустическому залу, который мы осмотрели в парке «Зарядье», — отметил губернатор. Министр культуры Алексей Бетехтин разделяет мнение Дубровского. По его словам, город нуждается в новом концертном зале.
«Городу концертный зал жизненно необходим, потому что у нас нет большого концертного зала, где бы могли выступать и симфонические оркестры, и большие театры с хорошей труппой, и вообще зала с хорошей акустикой. Сегодня у нас для гастролей используются те залы, которые должны показывать постоянный репертуар, а это неправильно. Просто сравните афишу Екатеринбурга и нашу, вы увидите, что часть концертов просто в Челябинск не встают», — прокомментировал «Челябинскому эху» Алексей Бетехтин.
Министр добавил, что были случаи, когда музыканты отказывались приезжать в Челябинск с гастролями из-за отсутствия многофункционального концертного зала. «Им не подходили параметры предлагаемых площадок либо акустика помещений», — пояснил он.
Фото с сайта kremlin.ru
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