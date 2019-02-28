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Каждый четвертый челябинец мечтает работать в «Газпроме»
28.02.2019 г. 13:13
Фото с сайта gazprom.ru
Аналитики выяснили, в каких компаниях хотят работать челябинцы.
Опрос провел портал Зарплата.ру. 23% респондентов мечтают о работе в «Газпроме». Также челябинцы хотели бы трудоустроиться в «Лукойл», «Новатэк», «Уралбытсервис», УГМК и «Яндекс».
О готовности сменить работу заявили 86% респондентов. 57% опрошенных признались, что самым важным критерием при трудоустройстве является размер зарплат. 17% челябинцев обращают внимание на возможность карьерного роста, а каждый десятый — на статус компании.
При этом 16% респондентов удалось устроиться на работу в компанию своей мечты. 29% опрошенных пытались это сделать, но их не взяли.
Фото с сайта gazprom.ru
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