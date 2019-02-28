- 65.8895р. + 0.1325
- 74.9691р. + 0.1442
-
27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
-
22.02.2019 г. | 14:51Гости эфира: Мухометьярова Ольга
В Челябинской области литейный цех открыли в десяти метрах от жилых домов
28.02.2019 г. 14:14
ОНФ требует проверить литейное производство в одном из сел Уйского района на загрязнение окружающей среды.
В региональное отделение Народного фронта пожаловались жители села Ларино. Там компания ПКП «ГидроМехСервис» открыла литейное производство. Граница его участка с юга, со слов жителей, пролегает в десяти метрах от жилых домов. От цеха примерно 200 метров до школы, а в полусотне метров от вредного производства находятся река Кулахты и водонапорная башня.
Член регионального штаба Виталий Вороной рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что местные жители страдают от удушья. Осенью у некоторых селян испортился урожай. Кроме того, выбросы предприятия угрожают безопасности питьевых источников.
«Основная проблема в том, что там протекает река. Забор воды у предприятия идет практически до уреза воды и помимо экологических правил нарушена водоохранная зона, где практически ничего нельзя делать. Плюс там же, недалеко, на берегу еще вываливают какие-то отходы. Река Кулахты впадает в Уй, а Уй является питьевым источником для Южноуральска и Троицка», — прокомментировал Виталий Вороной.
В Роспотребнадзоре по итогам проверки пришли к выводу, что техпроцесс на предприятии не предусматривает залповых или аварийных выбросов. По словам местных жителей, во время инспекции цех простаивал, а затем ситуация резко ухудшилась. Дышать в поселке стало невозможно.
Общественники обратились в прокуратуру области с просьбой проверить предприятие на экологические нарушения и соблюдение санитарных норм. Также в надзорном ведомстве установят законность размещения производства вблизи жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.
Фото с сайта www.kolos-74.ru
- 26.02.2019 г. В минэкологии региона заявили о снижении выбросов в воздух за последние четыре года
- 25.02.2019 г. В Челябинске завод пластмассовых изделий оштрафовали за загрязнение воздуха
- 20.02.2019 г. Борис Дубровский обрадовался словам Путина про принятие закона о квотировании выбросов
- 20.02.2019 г. Владимир Путин поручил принять закон о квотировании выбросов до июля 2019 года
- 19.02.2019 г. Челябинцам предложили выплачивать дополнительные деньги из-за плохой экологии