В Челябинской области литейный цех открыли в десяти метрах от жилых домов

Фото с сайта www.kolos-74.ru

ОНФ требует проверить литейное производство в одном из сел Уйского района на загрязнение окружающей среды.

В региональное отделение Народного фронта пожаловались жители села Ларино. Там компания ПКП «ГидроМехСервис» открыла литейное производство. Граница его участка с юга, со слов жителей, пролегает в десяти метрах от жилых домов. От цеха примерно 200 метров до школы, а в полусотне метров от вредного производства находятся река Кулахты и водонапорная башня.

Член регионального штаба Виталий Вороной рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что местные жители страдают от удушья. Осенью у некоторых селян испортился урожай. Кроме того, выбросы предприятия угрожают безопасности питьевых источников.

«Основная проблема в том, что там протекает река. Забор воды у предприятия идет практически до уреза воды и помимо экологических правил нарушена водоохранная зона, где практически ничего нельзя делать. Плюс там же, недалеко, на берегу еще вываливают какие-то отходы. Река Кулахты впадает в Уй, а Уй является питьевым источником для Южноуральска и Троицка», — прокомментировал Виталий Вороной.

В Роспотребнадзоре по итогам проверки пришли к выводу, что техпроцесс на предприятии не предусматривает залповых или аварийных выбросов. По словам местных жителей, во время инспекции цех простаивал, а затем ситуация резко ухудшилась. Дышать в поселке стало невозможно.

Общественники обратились в прокуратуру области с просьбой проверить предприятие на экологические нарушения и соблюдение санитарных норм. Также в надзорном ведомстве установят законность размещения производства вблизи жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

Фото с сайта www.kolos-74.ru

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