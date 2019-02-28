Заместителей нового мэра Челябинска назначат до конца следующей недели

Фото с сайта vnnews.ru

Решения о переназначении или отставке руководства мэрии будут приняты в начале марта.

В четверг, 28 февраля, Владимир Елистратов вступил в должность главы Челябинска. Все заместители мэра ушли в отставку и работают в качестве исполняющих обязанности. Это формальная процедура, пояснил корреспонденту «Челябинского эха» пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов. Елистратов должен будет продлить контракты с исполняющими обязанности либо выбрать новых заместителей. По данным Владимира Сафонова, все назначения произойдут уже на следующей неделе. Информацией о кадровых перестановках пресс-служба мэрии не владеет, отметил он.

«Глава города на этот счет не распространяется. Мы их узнаем, как только он кого-то назначит. Сразу же после выборов Елистратов говорил, что кардинальных кадровых перестановок он не планирует. Перед ним стоят совершенно другие задачи сейчас», — рассказал Владимир Сафонов.

Также пока не известно, кто станет заместителем мэра по правовым и имущественным вопросам. Ранее этот пост занимал Владимир Елистратов. Сама структура мэрии может измениться, это станет известно после того, как ее утвердят депутаты гордумы. Во вторник Владимира Елистратова назначили на пост мэра Челябинска. Его депутаты выбрали большинством голосов.

Фото с сайта vnnews.ru

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