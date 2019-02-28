В Магнитогорске вблизи пострадавшего при взрыве дома выделили землю под новое жилье для переселенцев

Фото с сайта gubernator74.ru

Правительство России выделило землю под строительство жилья для переселенцев из пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске.

Участок находится в непосредственной близости от дома на проспекте Карла Маркса, 164 — на улице Грязнова. Его площадь — 0,8 га. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виталия Мутко, эта земля выделена под строительство дома для жильцов здания, где 31 декабря произошел взрыв.

Сейчас пострадавший дом обследуют на предмет пригодности для дальнейшего проживания. Решение комиссия вынесет 1 апреля. В случае, если его признают аварийным, на выделенном участке построят новое жилье для переселенцев. На данный момент из пострадавшего дома уехали жильцы 55 квартир.

Фото с сайта gubernator74.ru

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