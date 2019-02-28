Пельмени челябинского производителя вошли в топ-15 рейтинга Роскачества

Фото с сайта pixabay.com

Челябинские пельмени вошли в число лучших в России.

Всего эксперты Роскачество проверили пельмени 48 торговых марок. Их изучили по 88 показателям качества и безопасности. В пельменях не нашли ГМО, тяжелых металлов, радионуклидов, листерий и сальмонелл. Однако в некоторых образцах обнаружили бактерии кишечной палочки, повышенные количества микроорганизмов, антибиотики, а в одной из марок — плесень.

Эксперты отметили, что во всех пельменях есть мясо и нет костей. Правда, в некоторых образцах увидели ДНК незаявленных животных и птиц, например, курицы. В Роскачестве предположили, что такое могло произойти из-за плохо промытой ленты на производстве.

«По результатам лабораторных испытаний ни одни пельмени не дотянулись до опережающих требований стандарта Роскачества (отметим, что данный стандарт является добровольным). Соответственно, в этой категории продуктов нет претендентов на российский Знак качества», — отметили в организации.

Там добавили, что из проверенных пельменей лучшие производят в Москве и области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Челябинской областях и нескольких других регионах. Так, продукция челябинского ООО «Фабрика Уральские пельмени» набрала 4,23 балла из пяти и заняла 11-е место в рейтинге.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 28.02.2019 г.»