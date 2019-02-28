Более 70% челябинцев считают, что государство не выполняет свои обязательства

Фото с сайта www.business-kuban.ru

Социологи спросили у челябинцев, выполняет ли российское государство свои обязательства перед гражданами.

Опрос провели сотрудники филиала Президентской академии. Четверть челябинцев считают, что государство выполняет свои обязательства перед россиянами. Чаще всего такие ответы выбирали мужчины, респонденты в возрасте от 18 до 30 лет и горожане с высшим образованием. По мнению более 70% опрошенных, государство не выполняет свои обязательства перед горожанами. 3,3% респондентов затруднились ответить.

Обязательства государства перед гражданами — это обобщенная формулировка, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» директор челябинского филиала академии Сергей Зырянов. «У гражданина с государством двусторонние отношения: человек платит налоги, а государство берет на себя обязательства поддерживать достойный уровень жизни, обеспечивать бесплатное медицинское обслуживание и так далее», — пояснил он. По мнению Зырянова, негативная оценка действий государства связана со снижением уровня жизни россиян.

«Такая оценка такого большого количества людей связана прежде всего со снижением реального уровня жизни, которое наблюдается с 2014 года не только в Челябинске, но и в России. Зарплаты хоть и растут, но их рост не обеспечивает тех потерь, которые создают, например, инфляция, возросшие расходы на ЖКХ и другое», — прокомментировал Сергей Зырянов.

Ранее сотрудники филиала Президентской академии узнали у челябинцев, исполняют ли граждане свои обязательства перед государством. Положительный ответ дали более 77% горожан.

Фото с сайта www.business-kuban.ru

Все новости за 28.02.2019 г.»