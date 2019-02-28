Подозреваемый в покушении на мошенничество Алексей Севастьянов собрался уехать в Калугу и стать фермером

Фото с сайта gubernator74.ru

Бывший омбудсмен Челябинской области рассказал о деталях своего уголовного дела в программе «Личное мнение» на 31 канале.

Экс-уполномоченный сообщил, что с февраля 2018 года испытывал давление силовиков, которые активно препятствовали его деятельности на земельном участке в Челябинской области. Там он планировал разводить коров. Алексей Севастьянов заявил о своем намерении продолжить юридическую практику в Москве и переехать в Калугу, где также планирует заняться фермерским хозяйством.

«Я присмотрел такую же землю в Калуге. Я уехал из Челябинска, поскольку я считаю, что хозяйство вести невозможно, представьте, когда по 12 сотрудников ходят, постоянно обыски, приезжает ОМОН и так далее. Конечно, я буду продолжать работать в Москве. Честно скажу, что ни в каких выборах здесь я не собираюсь участвовать. Не потому что это плохо, я очень люблю наших людей, но считаю, что на настоящем этапе это бесполезно», — прокомментировал Алексей Севастьянов.

Однако сейчас покинуть Челябинск бывший омбудсмен не может. Его паспорт, как утверждает сам Севастьянов, следователи потеряли в Москве, а в Челябинск юриста привезли по ксерокопии документа. Экс-уполномоченный рассказал, что его вызвали для дачи показаний в полицию 4 марта. По его словам, у правоохранителей есть планы переквалифицировать дело о покушении на мошенничество на подделку документов.

Алексея Севастьянова подозревают в покушении на мошенничество. Еще в мае 2017 года он пытался получить грант на развитие фермерского хозяйства в размере 3 млн рублей. Несмотря на то, что субсидию экс-омбудсмен не оформил, в феврале 2018 года на него завели уголовное дело. По данным следствия, заявку на грант он составил, используя подложные документы. 21 февраля 2019 года Севастьянова задержали в Москве и отправили в Челябинск. В понедельник, 25 февраля, его отпустили на свободу, поскольку обвинение так и не было предъявлено.

Фото с сайта gubernator74.ru

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