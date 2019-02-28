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В центре Челябинска водитель маршрутки сбил пенсионерку на остановке
28.02.2019 г. 09:53
Фото с сайта ysia.ru
На проспекте Ленина водитель маршрутки наехал на пешехода.
Авария произошла в среду, 27 февраля, около восьми часов утра. На остановке «Площадь Революции» водитель маршрутки №9 наехал на пешехода.
«В результате ДТП пешеход 1955 года рождения получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.
Фото с сайта ysia.ru
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