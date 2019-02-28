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Бывшего начальника ветлаборатории в Челябинске будут судить за взятки на 3,5 млн рублей
28.02.2019 г. 09:03
Фото с сайта 74.мвд.рф
Дело экс-руководителя челябинской межобластной ветеринарной лаборатории передано в суд.
По версии следствия, Виктор Тихонов на должности начальника ветлаборатории с 2013 по 2018 год получил от коммерсанта взятки на общую сумму более 3,5 млн рублей. Взамен Тихонов оказывал содействие в продаже ветеринарных препаратов местным аграриям.
Доля в квартире и прочее дорогостоящее имущество обвиняемого арестованы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, а главе минсельхоза области внесли представление, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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