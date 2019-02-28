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В Челябинске коммерсанта задержали за взятку таможеннику
28.02.2019 г. 08:23
Фото с сайта www.customs.ru
Представитель компании в Челябинске пытался дать взятку сотруднику таможни.
Таможенник заранее сообщил коллегам о готовящемся преступлении. Представитель одной из коммерческих фирм хотел за 320 тыс. рублей получить содействие в беспрепятственном ввозе в Россию товаров из Казахстана. Его задержали в момент передачи денег в машине. Факт дачи взятки зафиксировали сотрудники отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни.
Фото с сайта www.customs.ru
Подозреваемого заключили под стражу, деньги изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу в крупном размере. Максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы, сообщили в Федеральной таможенной службе.
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