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Челябинская мэрия ушла в отставку
28.02.2019 г. 08:03
Фото с сайта gorarh.cheladmin.ru
Мэрия Челябинска в полном составе ушла в отставку.
Это техническая процедура, связанная со вступлением в должность нового мэра Владимира Елистратова. Контракты всех заместителей главы города прекращены до переназначения или объявления об окончательной отставке. О кадровых изменениях в составе руководства будет известно в пятницу, 1 марта.
Владимир Елистратов официально вступил в должность мэра Челябинска во вторник, 26 февраля. Депутаты гордумы избрали его большинством голосов. Ранее Елистратов работал в статусе исполняющего обязанности мэра, а до ноября 2018 года он был вице-мэром по правовым и имущественным вопросам. Теперь главе предстоит назначить на эту должность нового человека.
Фото с сайта gorarh.cheladmin.ru
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