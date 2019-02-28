Челябинская мэрия ушла в отставку

Фото с сайта gorarh.cheladmin.ru

Мэрия Челябинска в полном составе ушла в отставку.

Это техническая процедура, связанная со вступлением в должность нового мэра Владимира Елистратова. Контракты всех заместителей главы города прекращены до переназначения или объявления об окончательной отставке. О кадровых изменениях в составе руководства будет известно в пятницу, 1 марта.

Владимир Елистратов официально вступил в должность мэра Челябинска во вторник, 26 февраля. Депутаты гордумы избрали его большинством голосов. Ранее Елистратов работал в статусе исполняющего обязанности мэра, а до ноября 2018 года он был вице-мэром по правовым и имущественным вопросам. Теперь главе предстоит назначить на эту должность нового человека.

Фото с сайта gorarh.cheladmin.ru

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