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В Челябинске с начала года вдвое вырос спрос на автомобили для разбора на запчасти
28.02.2019 г. 09:04
Фото с сайта vikavto.com
Эксперты «Авито» проанализировали рынок автозапчастей в Челябинске.
Наибольшим популярностью на сайте в 2018 году среди челябинских автолюбителей пользовались кузова. Спрос на них увеличился на треть. В цене выросли все запчасти, кроме аккумуляторов — они подешевели более чем на 2%. Значительнее всего подорожали комплектующие для ТО — на 16%, детали двигателя и салона.
В начале текущего года более чем вдвое вырос интерес к покупке машин на запчасти. В среднем они стоят порядка 37 тыс. рублей.
Фото с сайта vikavto.com
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