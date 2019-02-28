В Челябинске с начала года вдвое вырос спрос на автомобили для разбора на запчасти

Фото с сайта vikavto.com

Эксперты «Авито» проанализировали рынок автозапчастей в Челябинске.

Наибольшим популярностью на сайте в 2018 году среди челябинских автолюбителей пользовались кузова. Спрос на них увеличился на треть. В цене выросли все запчасти, кроме аккумуляторов — они подешевели более чем на 2%. Значительнее всего подорожали комплектующие для ТО — на 16%, детали двигателя и салона.

В начале текущего года более чем вдвое вырос интерес к покупке машин на запчасти. В среднем они стоят порядка 37 тыс. рублей.

Фото с сайта vikavto.com

Все новости за 28.02.2019 г.»