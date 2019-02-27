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Синоптики обещают южноуральцам холодную весну
27.02.2019 г. 16:07
Фото с сайта Sun-news.ru
По прогнозам синоптиков, весна на Урале будет холоднее, чем обычно.
В марте и апреле над Уралом будет наблюдаться обширная область аномальных температур. В первые два месяца весны в Челябинске будет холоднее климатической нормы на 1-2 градуса, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс.Погода».
Норма дневной температуры для марта составляет -2, для апреля — +9. Осадки будут близки к климатической норме. В мае средняя дневная температура будет составлять +17 градусов.
Фото с сайта Sun-news.ru
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