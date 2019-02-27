Из проекта конгресс-холла на берегу Миасса убрали открытый пешеходный мост

Фото с сайта congress-74.ru

Главгосэкспертиза внесла корректировки в проект общественно-делового центра на берегу реки Миасс.

Эксперты признали нецелесообразным открытый мост, соединяющий две части общественно-делового центра. Как рассказал директор хозпартнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий, объект убрали из проекта.

«Мост через кровлю Главгосэкспертиза признала нецелесообразным, потому что на высоте 40 метров обеспечить безопасность невозможно. Если бы мы настаивали на строительстве моста, его пришлось бы сделать отапливаемым, закрывать, что нецелесообразно», — разъяснил ситуацию Виталий Передерий.

Пройти из одной части здания в другую можно будет через третий этаж, добавил он. Также по рекомендации экспертов были усилены конструкции в мостовой части. Между башнями построят смотровую площадку. Высота правой части здания составит 170 метров, левой — 85 метров.

По словам Передерия, в ближайшее время будут объявлены переговоры по определению генподрядчика. Здание планируют сдать в первом квартале 2020 года. Поиски инвесторов продолжаются. По предварительным данным, стоимость проекта оценивается в 9 млрд рублей. В 2018-ом хозпартнерство получило из бюджета области 3,3 млрд рублей.

Фото с сайта congress-74.ru

Все новости за 27.02.2019 г.»