В Челябинске из самолета на Пхукет высадили авиадебошира из Магнитогорска

Фото с сайта cekport.ru

В челябинском аэропорту полицейские высадили пассажира из самолета.

Воздушное судно направлялось через Челябинск в Пхукет. Перед посадкой в столице Южного Урала экипаж сообщил на землю, что один из пассажиров нецензурно выражается и ведет себя агрессивно.

В челябинском аэропорту сотрудники правопорядка сняли дебошира с рейса. Самолет улетел в Таиланд, а задержанный отправился в линейный отдел полиции, где на него составили административный протокол, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото с сайта cekport.ru

Все новости за 27.02.2019 г.»