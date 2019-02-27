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В Челябинске из самолета на Пхукет высадили авиадебошира из Магнитогорска
27.02.2019 г. 15:59
Фото с сайта cekport.ru
В челябинском аэропорту полицейские высадили пассажира из самолета.
Воздушное судно направлялось через Челябинск в Пхукет. Перед посадкой в столице Южного Урала экипаж сообщил на землю, что один из пассажиров нецензурно выражается и ведет себя агрессивно.
В челябинском аэропорту сотрудники правопорядка сняли дебошира с рейса. Самолет улетел в Таиланд, а задержанный отправился в линейный отдел полиции, где на него составили административный протокол, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото с сайта cekport.ru
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