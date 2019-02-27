Челябинск вошел в десятку городов, чьи жители чаще всего пьют кофе

Фото с сайта pixabay.com

Агентство ZOOM MARKET выяснило, в каких городах России больше всего любят кофе.

Респондентов спрашивали, как часто они пьют кофе, предпочитают ли они растворимый или зерновой. Также интересовались, посещают ли участники опроса специализированные заведения или берут напиток с собой. Самым «кофейным» городом авторы исследования назвали Санкт-Петербург. На втором месте оказался Екатеринбург, Москва — на третьей позиции.

Челябинск попал в топ-10 городов, жители которых больше всего любят кофе. Город занял девятую строчку. Эксперты отметили, что формат «кофе с собой», который на Западе является непременным атрибутом солидного делового человека, 73% респондентов ассоциируют с молодежью и студентами.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 27.02.2019 г.»