Челябинск
- 65.757р. + 0.1388
- 74.8249р. + 0.3351
Разбор полетов
-
27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
Разворот
-
22.02.2019 г. | 14:51Гости эфира: Мухометьярова Ольга
Челябинск вошел в десятку городов, чьи жители чаще всего пьют кофе
27.02.2019 г. 15:44
Фото с сайта pixabay.com
Агентство ZOOM MARKET выяснило, в каких городах России больше всего любят кофе.
Респондентов спрашивали, как часто они пьют кофе, предпочитают ли они растворимый или зерновой. Также интересовались, посещают ли участники опроса специализированные заведения или берут напиток с собой. Самым «кофейным» городом авторы исследования назвали Санкт-Петербург. На втором месте оказался Екатеринбург, Москва — на третьей позиции.
Челябинск попал в топ-10 городов, жители которых больше всего любят кофе. Город занял девятую строчку. Эксперты отметили, что формат «кофе с собой», который на Западе является непременным атрибутом солидного делового человека, 73% респондентов ассоциируют с молодежью и студентами.
Фото с сайта pixabay.com
Новости на эту тему
- 16.12.2016 г. В кофейных автоматах под Челябинском появился «руссиано»
- 18.11.2015 г. Рестораны, бары и мини-кафе Челябинска готовятся вступить в «Кофейные войны»
- 19.05.2015 г. Челябинск занял восьмое место в рейтинге российских миллионников по обеспеченности кофейнями и кондитерскими
- 15.10.2014 г. Челябинск оказался на средних позициях в рейтинге городов по стоимости кофе
- 04.08.2014 г. В Челябинске малый бизнес по продаже кофе на вынос выживают из торговых комплексов