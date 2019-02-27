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В 2019 году реконструируют дорогу к Ильменскому заповеднику и озеру Тургояк
27.02.2019 г. 15:08
На реконструкцию мостов, ремонт и освещение дорог в 2019 году правительство области направит более 700 млн рублей.
Деньги пойдут на объекты в Карабаше, Аргаяшском и Сосновском районах Челябинской области. Одна из ключевых дорог, которую затронет реконструкция, — трасса Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева. На нее выделят более 550 млн рублей.
Дорогу ремонтируют с 2017 года, в 2019-м планируют реконструировать участок длиной семь километров. Данная трасса имеет большое туристическое значение — по ней добираются к Ильменскому заповеднику и озерам Тургояк, Увильды и Аргази. После реконструкции там вырастет пропускная способность.
Также в текущем году отремонтируют мосты через реки Зюзелга в Сосновском районе и Сак-Егла в Карабаше, а на дороге Челябинск — Харлуши смонтируют освещение.
Фото с сайта pravmin74.ru
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