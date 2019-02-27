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Челябинское УФАС раскрыло сговор строительных компаний на 63 млн рублей
27.02.2019 г. 15:43
Челябинское УФАС направит в правоохранительные органы информацию о сговоре трех компаний.
Ведомство раскрыло сговор организаций «Строительная компания», «Гравитон» и «Теплогаз». Компании заключили антиконкурентное соглашение при участии в 16 аукционах по строительству, ремонту и замене тепловых и газовых сетей в 2016-2017 годах. Начальная цена контрактов составила более 63 млн рублей. Заказчиками являлись администрации Миасса, Чебаркуля и Карабаша.
Целью соглашения являлись имитация на торгах конкурентной борьбы и заключение контрактов по максимальной цене, сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС. «Строительная компания» и «Гравитон» заранее договаривались, кто станет победителем. «Теплогаз» выполнял роль номинального участника. Компании применяли несколько антиконкурентных схем. Например, организации снижали начальную цену контракта на 0,5%.
Сговор антимонопольная служба раскрыла совместно с региональным управлением МВД. Одна из компаний добровольно призналась в существовании соглашения. В отношении фирм будут возбуждены административные дела. Нарушителям грозят штрафы до половины начальной стоимости контракта. Кроме того, материалы дела будут переданы в правоохранительные органы.
Фото с сайта inchehov.ru
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