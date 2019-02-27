В Челябинск приедет поезд с военной техникой террористов

Фото с сайта news.syriantrain.mil.ru

В Челябинск привезут выставку техники, захваченной у боевиков в Сирии.

Организуют ее в рамках всероссийской акции «Сирийский перелом», которую проводит министерство обороны по решению Владимира Путина. Поезд из 18 вагонов в субботу, 23 февраля, отправился из Москвы. Эшелон с техникой сделает остановки в 60 городах. В Челябинск прибудет 12 марта. На платформах поезда размещены образцы трофейной техники, вооружения, автомобилей, а также холодного оружия, самодельных взрывных устройств, экипировки и оборудования террористов.

Председатель общественной организации «Союз призывников России» Марсель Хазиев считает, что выставка будет полезна для детей.

«Какое может быть здесь отношение к выставке? Отношение положительное. Гражданам интересно знать, что творится за занавесом, какая сегодня техника, посмотреть, куда расходуются те же самые бюджетные средства. На осмотр этой техники обязательно, чтобы сыновей повели, потому что детям это очень интересно. Советую гражданам встретить эту военную технику, посмотреть на нее и весело провести время», — прокомментировал Марсель Хазиев.

Руководитель челябинского отделения партии «Гражданская инициатива» Эрнест Лукманов заявил о двояком отношении к акции. По его словам, мероприятие должно вызвать у россиян прилив гордости за военные успехи страны, но это вряд ли произойдет.

«Вроде бы акция нужна, но до того ли будет людям, до этого ли поезда, чтобы с интересом и гордостью за нашу страну посмотреть на захваченные трофеи сирийских боевиков. При проблематичном состоянии экономики, социальном уровне жизни людей, растущей бедности эта акция носит, я бы сказал, даже непорядочный характер», — резюмировал Эрнест Лукманов.

По мнению юриста компании «Правовой день» Дмитрия Шлемина, акция может сформировать у детей неверное определение понятия «патриотизм». Патриотизм — это прежде всего любовь к Отечеству, отметил он.

«К новости я отнесся с пренебрежением. Не тот патриотизм, на мой взгляд, пытаются привить нашему подрастающему поколению. То молодое поколение, которое придет на эту выставку трофеев, для них останутся без ответа вопросы: «А почему ту или иную проблему нужно решать кровопролитием, военным путем? Неужели в XXI веке не нашлось любого другого метода решения того или иного вопроса?» — уверен Дмитрий Шлемин.

Он добавил, что вход на выставку для детей до 16 или 18 лет необходимо ограничить. Руководитель местного отделения общественной организации Родительское всероссийское сопротивление Екатерина Забачева не поддерживает идею возрастного ограничения. «Не считаю, что акция может пагубно воздействовать на психику детей. Они черпают гораздо больше негатива с экранов телевизоров или интернета. Выставка наоборот будет полезна детям, они смогут пообщаться с военными. Кто-нибудь, может быть, захочет потом пойти служить в армию», — полагает она.

В Москву поезд вернется в День независимости Сирии — 27 апреля.

Фото с сайта news.syriantrain.mil.ru

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