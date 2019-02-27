Популярный в Челябинске бар продают за 10,5 млн рублей

Фото с сайта chelyabinsk.n1.ru

Помещение заведения Boris Bar на улице Карла Маркса выставили на продажу.

Объявление опубликовали на портале N1.RU. Подвальное помещение на улице Карла Маркса, 81 площадью 200 кв. метров продают вместе с арендатором. Стоимость объекта — 10,5 млн рублей. Собственник указал в объявлении, что хозяин Boris Bar настроен на долгосрочное сотрудничество и выполняет обязательства.

Также в центре Челябинска за 17 млн продают ресторан Chalet. Сейчас там тоже работает платежеспособный арендатор. Всего в городе продают порядка 70 помещений, пригодных для использования под заведения общепита. Самый дорогой такой объект — ресторан Titanic 2000 на улице Цвиллинга. Стоимость самого помещения — 25 млн рублей, продажу бизнеса собственник намерен обсуждать отдельно.

Фото с сайта chelyabinsk.n1.ru

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