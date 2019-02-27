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Популярный в Челябинске бар продают за 10,5 млн рублей
27.02.2019 г. 13:29
Помещение заведения Boris Bar на улице Карла Маркса выставили на продажу.
Объявление опубликовали на портале N1.RU. Подвальное помещение на улице Карла Маркса, 81 площадью 200 кв. метров продают вместе с арендатором. Стоимость объекта — 10,5 млн рублей. Собственник указал в объявлении, что хозяин Boris Bar настроен на долгосрочное сотрудничество и выполняет обязательства.
Также в центре Челябинска за 17 млн продают ресторан Chalet. Сейчас там тоже работает платежеспособный арендатор. Всего в городе продают порядка 70 помещений, пригодных для использования под заведения общепита. Самый дорогой такой объект — ресторан Titanic 2000 на улице Цвиллинга. Стоимость самого помещения — 25 млн рублей, продажу бизнеса собственник намерен обсуждать отдельно.
Фото с сайта chelyabinsk.n1.ru
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