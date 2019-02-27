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Вернулся из Сирии: устроивший в Симе стрельбу контрактник приехал в отпуск из горячей точки
27.02.2019 г. 13:03
Правоохранители выяснили обстоятельства стрельбы с балкона в Симе в понедельник, 25 февраля.
Стрелявший оказался бойцом Росгвардии. Как сообщает Znak.com, он служит в части, которая расквартирована в Гудермесе и действительно принимала участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина вернулся оттуда из командировки в отпуск 18 февраля.
В понедельник, 25 февраля, военнослужащий открыл огонь в воздух с балкона своей квартиры в Симе. При этом, как сообщают очевидцы, он кричал «Я вернулся из Сирии!». Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны и передали полицейским. Выяснилось, что он стрелял холостыми патронами из небоевого оружия. Слухи о причастности дебошира к частной военной компании не подтвердились, добавляет издание.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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