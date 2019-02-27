В областном минэкологии создали отдельное управление по работе с мусором

Фото с сайта provladimir.ru

В Челябинской области изменили структуру министерства экологии.

Соответствующее постановление подписал во вторник, 26 февраля, первый вице-губернатор Евгений Редин. Согласно ему в минэкологии появится новая структура — управление по обращению с отходами. Оно займется проведением мусорной реформы и взаимодействием с регоператорами.

Курировать структуру будет первый замглавы минэкологии Ирина Харина. Ранее в министерстве существовал отдел с аналогичным названием. Постановлением губернатора его статус повысили до управления. Новая схема обращения с отходами в Челябинской области начала действовать 1 января.

Фото с сайта provladimir.ru



Все новости за 27.02.2019 г.»