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В областном минэкологии создали отдельное управление по работе с мусором
27.02.2019 г. 13:00
Фото с сайта provladimir.ru
В Челябинской области изменили структуру министерства экологии.
Соответствующее постановление подписал во вторник, 26 февраля, первый вице-губернатор Евгений Редин. Согласно ему в минэкологии появится новая структура — управление по обращению с отходами. Оно займется проведением мусорной реформы и взаимодействием с регоператорами.
Курировать структуру будет первый замглавы минэкологии Ирина Харина. Ранее в министерстве существовал отдел с аналогичным названием. Постановлением губернатора его статус повысили до управления. Новая схема обращения с отходами в Челябинской области начала действовать 1 января.
Фото с сайта provladimir.ru
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