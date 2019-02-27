Сотрудника почты в Усть-Катаве, откуда украли 22 млн рублей, нашли мертвым

В Усть-Катаве почтовый служащий скончался после вызова в полицию.

Все произошло в понедельник, 25 февраля. Тело мужчины без признаков жизни обнаружила супруга. Умерший работал в Усть-Катавском почтовом отделении, откуда 11 февраля украли 22 млн рублей. По поводу инцидента полиция допрашивала всех без исключения сотрудников.

Ряд СМИ сообщили, что силовики могли оказывать на мужчину давление. Однако ни подозреваемым, ни обвиняемым, по данным МВД, он не считался. Сообщается также, что мужчина сам свел счеты с жизнью. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Все новости за 27.02.2019 г.»