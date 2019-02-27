В ДТП с автовозом под Челябинском погибли священник и его дочь

Фото: упрдор «Южный Урал»

Стали известны подробности аварии в районе поселка Вахрушево.

ДТП произошло утром во вторник, 26 февраля, на трассе Челябинск — Новосибирск. При столкновении двух легковых машин и автовоза погибли 42-летний священник Кирилл Шаламов и его 16-летняя дочь.

В понедельник священник с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием принимал участие в литургии в селе Миасском. Мужчина несколько лет служил в храме святителя Василия Великого в Челябинске, а также на приходах Красноармейского района, сообщили в пресс-службе челябинской митрополии. У погибшего остались жена и 10-летний сын.

Митрополит Григорий выразил соболезнования семье, прихожанам и сослужителям священника. Прощание с погибшими пройдет в храме Иверской иконы в селе Миасском.

Фото: упрдор «Южный Урал»

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