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Владимир Елистратов стал главой Челябинска на ближайшие пять лет. Изменится ли жизнь в городе при новом мэре? Обсудим тему в среду, 27 февраля, на «Челябинском эхе» и 31 канале.

Гости в студии: депутат челябинской городской думы Владимир Бодров и профессор кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Виталий Иванов.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.

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