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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
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22.02.2019 г. | 14:51Гости эфира: Мухометьярова Ольга
Владимир Елистратов стал главой Челябинска на ближайшие пять лет
27.02.2019 г. 12:31
Фото с сайта cheladmin.ru
Владимир Елистратов стал главой Челябинска на ближайшие пять лет. Изменится ли жизнь в городе при новом мэре? Обсудим тему в среду, 27 февраля, на «Челябинском эхе» и 31 канале.
Гости в студии: депутат челябинской городской думы Владимир Бодров и профессор кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Виталий Иванов.
Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.
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