В Челябинске предложили поставить памятник царю-освободителю Александру II

Фото с сайта mitropolia74.ru

Московский предприниматель и меценат Константин Малофеев предложил переименовать центральные улицы Челябинска и поставить памятник Александру II на Алом поле.

С инициативой Константин Малофеев выступил во время визита в Челябинск по приглашению митрополита Григория. Предприниматель заявил, что в городе важно увековечить память о дореволюционной эпохе. «Улицам в центральной части города необходимо вернуть исторические названия. Например, Алое поле заслуживает того, чтобы называться Александровской площадью», — цитирует Константина Малофеева пресс-служба челябинской митрополии.

Перед храмом Александра Невского предприниматель предложил поставить памятник Александру II: святой был небесным покровителем императора. Константин Малофеев заявил, что готов проспонсировать установку.

Доцент кафедры истории России ЧелГУ Александр Фокин напомнил, что фигура Александра II ассоциируется в первую очередь с либерализацией страны из-за отмены крепостного права в 1861 году. Он рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что памятник императору уместнее поставить перед каким-нибудь судом, поскольку именно при этом монархе в России появились по-настоящему независимые суды.

«Фигура Александра II может выступать как пример освобождения или либерализации России, того, что государство может не только давить народ, но и давать ему свободу. Ну и, плюс ко всему, при Александре II в России были проведены так называемые «Великие реформы», в том числе был создан независимый суд. Поэтому памятник царю может быть надо поставить не перед храмом Александра Невского, а перед судом, чтобы он напоминал, что суды в России должны быть независимыми от власти», — прокомментировал «Челябинскому эху» Александр Фокин.

Историк заметил, что Александр II не сделал чего-то значимого непосредственно для Южного Урала. По его мнению, в Челябинске следует увековечивать память местных деятелей. «Если есть место, желание и средства на установку монумента, то нужно подумать о каком-то челябинце или уральце, пусть даже менее известном», — полагает Александр Фокин.

Фото с сайта mitropolia74.ru

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