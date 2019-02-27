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Областной суд подтвердил сговор поставщиков дезинфицирующих средств на 14 аукционах
27.02.2019 г. 09:00
Суд признал законным решение челябинского УФАС о сговоре на аукционах учреждений здравоохранения.
Во вторник, 26 февраля, арбитражный суд подтвердил наличие картеля между компаниями «Олмед», «Лаборатория Инсепта» и «КХФ» при участии в 14 аукционах в 2017 году. В июне 2018-го челябинское УФАС установило, что действия субъектов нарушают требования закона о защите конкуренции.
В торгах принимали участие, как правило, две организации. Компании подавали заявки с одних IP-адресов. Одна организация предлагала цену ниже начальной на 0,5%, вторая — на 1-2%. В результате контракт заключался по стоимости, приближенной к начальной. Заказчиками являлись южноуральские больницы и станции скорой помощи. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Им грозят штрафы до половины стоимости торгов, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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