В Челябинске с коллекторского агентства взыскали рекордный штраф в 150 тыс. рублей

Фото с сайта pixabay.com

Арбитражный суд оштрафовал коллекторское агентство на 150 тыс. рублей.

К приставам обратилась местная жительница, которая взяла микрокредит в ООО «Лайм-Займ». Впоследствии из-за просрочек платежей взыскание ее задолженности передали фирме «Сибирь консалтинг групп». Коллекторы писали женщине сообщения с угрозами и оскорблениями, причем приставы установили, что в них ничего про долг не говорилось.

Областной арбитражный суд назначил фирме «Сибирь консалтинг групп» штраф в размере 150 тыс. рублей. Как сообщили в региональном управлении службы судебных приставов, это самый крупный штраф, наложенный на коллекторское агентство на Южном Урале.

Руководитель социального проекта «Стоп!Коллектор» Вячеслав Курилин рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что активность специалистов по взысканию задолженности в последнее время значительно снизилась. А жалобы на какие-то физические действия коллекторов вообще почти прекратились.

«Активность коллекторов снизилась по своей жесткости и наглости. Жалобы поступают, но их стало значительно меньше и в основном на звонки. Ситуаций, чтобы было какое-то физическое воздействие, что, к сожалению, было ранее — на сегодня таких жалоб не поступает», — прокомментировал Вячеслав Курилин.

Вячеслав Курилин пояснил, что снижение нелегальной активности коллекторов — это достижение службы судебных приставов. Эксперт советует обращаться к ним в случае угроз и подчеркивает, что судебные исполнители работают в этом направлении достаточно эффективно.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 27.02.2019 г.»