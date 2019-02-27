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Дорожники в Челябинске в четыре раза нарастили темпы уборки снега с дорог
27.02.2019 г. 08:32
За ночь с дорог Челябинска вывозят до 12 тыс. тонн снега.
Нарастить темпы вывоза снега удалось после того, как администрация города предоставила дополнительные полигоны. «Это позволило увеличить темпы практически в четыре раза. Если раньше мы вывозили около 3,5 тыс. тонн, то за минувшие сутки эта цифра возросла до 12 тыс.», — приводит слова директора по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог компании «Южуралмост» Алексея Струговца пресс-служба администрации Челябинска.
Подрядчик планируют еще нарастить темпы работ, чтобы до конца недели по максимуму очистить город от снежных валов и привести центральные улицы в порядок. По словам Струговца, работы ведутся круглосуточно, снег вывозят в основном ночью.
«Южуралмост» обслуживает 346 улицы Челябинска. В среднем в сутки на уборку снега выходят около 120-150 дорожных рабочих, не считая механизаторов и водителей самосвалов.
Фото с сайта cheladmin.ru
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