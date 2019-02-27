Эксперт: стоимость вторичного жилья в Челябинске догонит цены на новостройки в течение года

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске ожидается уравнивание цен на новое и вторичное жилье.

Прогноз сделала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Лейла Рудь. По ее мнению, к концу 2019 года цены на новостройки и вторичку в Челябинске сравняются. Эксперт пояснила корреспонденту «Челябинского эха», что это касается домов, которые сдали в эксплуатацию не более 15 лет назад.

«Вторичная недвижимость резко не подорожает, но естественно она потихоньку выровняется до показателей новостроек. Это, конечно, адекватная вторичная недвижимость, которая не старше 10-15 лет, мы не говорим сейчас о хрущевках. Все потому что она свежая, в нее можно заезжать, она с ремонтом, очень часто продается с мебелью и достаточно комфортна», — прокомментировала Лейла Рудь.

Лейла Рудь добавила, что рост цен и спроса на вторичное жилье будет носить более плавный характер, чем на новостройки. По данным за 2018 год вторичка в Челябинске в основном дешевела. На портале Domofond ранее подсчитали, что однокомнатные квартиры в городе потеряли в цене 0,5%.

Фото с сайта pixabay.com



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