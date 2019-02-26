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В Чебаркуле завели уголовное дело на врача военной части, где после лыжной гонки умер срочник
26.02.2019 г. 16:05
Врачу чебаркульской военной части грозит уголовная ответственность за смерть срочника.
Уголовное дело в отношении лечащего врача возбудили по статье «Халатность». Оно связано со смертью 20-летнего солдата-срочника из Перми, который служил в Чебаркуле. Как рассказала мать военнослужащего, он заболел в начале января после участия в лыжной гонке в воинской части. Спустя почти две недели солдата перевели в Челябинский военный госпиталь. Затем его доставили в Москву, уже с запущенной формой пневмонии. 3 февраля он скончался, не приходя в сознание.
Уголовного преследования для врача чебаркульской части добилась мать умершего и ее адвокат. Уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова обратилась к военному прокурору Чебаркульского гарнизона с просьбой взять расследование на контроль, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Фото с сайта mkset.ru
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