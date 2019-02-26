На месте челябинской свалки предложили открыть горнолыжный курорт

Фото с сайта gubernator74.ru

Власти Челябинска решат судьбу челябинской свалки с помощью конкурса.

Процесс технической рекультивации свалки займет полтора года. Об этом в рамках проекта «Большая редакция» сообщил вице-губернатор области Сергей Сушков. До саммитов ШОС и БРИКС будет проведена нейтрализация свалочных газов. Затем начнется биологическая рекультивация.

По словам вице-губернатора, дальнейшую судьбу свалки определят жители города. «Кто-то предлагает сделать горнолыжный курорт, кто-то — мотокроссную трассу. Будет проведен масштабный конкурс, наиболее интересную идею мы реализуем», — отметил Сергей Сушков.

Челябинскую свалку закрыли в сентябре 2018 года. На полигоне накопилось около 18 млн кубометров отходов. Все работы по рекультивации свалки планируют завершить к 2024-му.

Фото с сайта gubernator74.ru

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