На территории ЧелГУ построят спортивный комплекс с бассейном

Источник: www.csu.ru

ЧелГУ получил одобрение минобрнауки на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Проект прошел процедуру согласования, строительство начнется осенью 2019 года. Двухэтажный спортивный комплекс расположится на территории главного корпуса ЧелГУ. В нем будут проводить занятия для студентов университета. На первой стадии возведут здание площадью 2 тыс. квадратных метров. Работы завершат к концу 2020 года.

На первом этаже будут зал для занятия мини-футболом, баскетболом, волейболом и бадминтоном, гардероб, медицинский кабинет и раздевалки с душевыми. Также в здании разместят конференц-зал, массажный кабинет и тренерскую комнату.

На второй стадии построят стадион, 25-метровый бассейн и теплый переход из него в здание спортзала, сообщили в пресс-службе ЧелГУ. Работы начнутся после 2020 года. Сейчас в университете готовят документы на проведение аукциона по выбору подрядчика.

Источник: www.csu.ru

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