Около 300 дольщиков «Речелстроя» планируют выйти на митинг в сквере Колющенко

Фото с сайта rechelstroy.ru

Дольщики «Речелстроя» выйдут на акцию протеста.

Акция протеста пройдет в субботу, 2 марта. Митинг согласован с администрацией города. Дольщики будут требовать достроить дома в микрорайоне «Чурилово Lake City», рассказала корреспонденту «Челябинского эха» представитель инициативной группы Алена Ветрова. Она напомнила, что при покупке квартир собственникам обещали построить дома к концу 2016 года, однако срок сдачи постоянно переносят.

«Цель митинга — привлечение внимания к нерешению проблем обманутых дольщиков «Речелстроя» со стороны властей. Власти бездействуют. Сейчас не решен вопрос по выделению компенсационных земель нашему достройщику, дальнейшая стройка невозможна. Сейчас не могут заселить один дом, потому что его не могут достроить. Еще один дом недостроен. И абсолютно не строятся пять домов», — прокомментировала Алена Ветрова.

Она добавила, что дольщики планируют проводить различные акции до тех пор, пока их проблемы не будут решены. Первоначально митинг планировали организовать на Алом поле. Однако в администрации дольщикам сообщили, что на этом месте уже запланировано другое мероприятие, и предложили сквер имени Колющенко. Акция начнется в 14:00. Между тем в этот же день с 12:00 в сквере будут праздновать Масленицу.

Фото с сайта rechelstroy.ru

Все новости за 26.02.2019 г.»