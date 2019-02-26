Цены на новостройки в Челябинске за год выросли на 6%

Фото с сайта pixabay.com

Стоимость жилья на первичном рынке в Челябинске за год выросла.

Рост цен на новостройки отметили аналитики сервиса «ЦИАН». Они выяснили, что в миллионниках в среднем стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 6%. Наиболее существенный рост отметили в Казани — на 19% и Новосибирске — на 16% по сравнению с февралем 2018 года.

В Челябинске средняя цена квадратного метра в новостройках, по данным «ЦИАН», выросла до 45,5 тыс. рублей. Динамика роста сравнялась с общероссийской — 6%. По словам президента региональной гильдии риелторов Лейлы Рудь, такой показатель был спрогнозирован заранее.

«Прогноз был 5-7% за первый квартал, потому что, в любом случае, то, что происходит с законодательством, эскроу-счетами, новыми видами расчетов, удорожанием продукта застройщиков — все это приводит к росту цен. В первом квартале он однозначно составил 5-7%», — прокомментировала «Челябинскому эху» Лейла Рудь.

Аналитики заметили, что на разные объекты в Челябинске стоимость поднялась неодинаково. Лидером по росту цены стал «50-й микрорайон», продолжение крупного проекта «Парковый», — 13% за год. На втором месте — ЖК «Ньютон», где квартиры подорожали на 11%. Там же стоимость метра самая высокая среди представленных в городе объектов — более 53 тыс. рублей, отметили аналитики.

Фото с сайта pixabay.com

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