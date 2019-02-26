Власти Челябинска планируют внести корректировки в работу подрядчиков по уборке снега

Фото с сайта cheladmin.ru

Новый глава Челябинска Владимир Елистратов обозначил первостепенные задачи, которые он будет решать на посту мэра.

Перед выступлением с программой на конкурсной комиссии по выборам мэра Елистратов объехал все районы города, где пообщался с местными жителями. «Там как минимум на несколько ближайших месяцев работы хватит», — заявил он. Во время следующего объезда мэр планирует положительно ответить на вопросы, которые ему поставили жители.

По словам Елистратова, власти планируют провести масштабный ремонт фасадов зданий, завершатся работы по ряду скверов. Некоторые положительные изменения можно будет увидеть к концу лета, пообещал мэр.

Также Елистратов выразил недовольство уборкой снега в городе. Власти планируют внести корректировки в работу дорожных служб. Во вторник, 26 февраля, Елистратова официально назначили мэром Челябинска. Большинство депутатов проголосовали за его кандидатуру.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 26.02.2019 г.»