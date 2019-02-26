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Покупка кофейни в Челябинске обойдется почти в пять раз дешевле, чем в Москве
26.02.2019 г. 13:53
На сервисе Avito проанилизировали рынок готового бизнеса для хипстеров.
Наиболее популярным бизнесом для хипстеров оказались кофейни и смузи-бары — на них приходится 93% запросов. Остальные 7% занимают барбершопы.
Средняя стоимость готовой кофейни в Челябинске — почти 190 тыс. рублей. За 2018 год этот показатель снизился на 68%. Челябинские кофейни оказались самыми недорогими по стоимости готового бизнеса — на втором месте с большим отрывом Казань, где подобные объекты выставляют на продажу за 300 тыс. рублей.
В среднем по стране кофейни и смузи-бары реализуют за 800 тыс. рублей. В Москве хипстерские заведения стоят порядка 1,1 млн рублей. Наиболее дорогие кофейни, по данным сервиса Avito, находятся в Ульяновске, их средняя цена — почти 2 млн рублей, причем за год они подорожали на 75%.
Фото с сайта pixabay.com
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