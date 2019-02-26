В минэкологии разъяснили южноуральцам, как собирать валежник

Фото с сайта mediaryazan.ru

Южноуральцам позволили собирать валежник без ограничений.

Поправки в лесной кодекс, приравнивающие поваленные ветки и стволы к недревесным ресурсам, вступили в силу 1 января. В минэкологии Челябинской области пояснили, что теперь валежник можно собирать также как грибы и ягоды — на всей территории региона, бесплатно и в неограниченных количествах. Порубочные остатки в проложенных просеках и сухие, но стоящие вертикально деревья к валежнику не относятся, уточнили в ведомстве.

Экологи предупреждают, что на охраняемые природные территории запрещено заезжать на транспорте — автомобиль следует оставлять на обочине или оборудованной парковке. Также заказники и памятники природы нельзя посещать в пожароопасный период.

В целом, в Челябинской области нет каких-либо особых ограничений на сбор упавших веток и стволов, которые есть в других регионах. Так, например, в Башкирии, Красноярском и Хабаровском краях собирать валежник можно только в указанных местах, а в Пензенской и Самарской областях при сборе запрещено применять инструменты.

Фото с сайта mediaryazan.ru

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