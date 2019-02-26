Прогулявший школу подросток из Миасса доехал в вагоне с углем до Златоуста

Фото с сайта progorodsamara.ru

Полицейские Златоуста обнаружили в грузовом вагоне с углем 16-летнего школьника.

Днем в понедельник, 25 февраля, подросток из Миасса решил прогулять школу и уехать в Златоуст. Мальчик пришел на железнодорожную станцию и забрался в полувагон грузового поезда с углем.

Когда состав проезжал через станцию Уржумка, сотрудники железной дороги заметили подростка и сообщили о нем в транспортную полицию. В Златоусте школьника сняли с поезда. С подростком провели профилактическую беседу. Также составили протоколы о привлечении к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Фото с сайта progorodsamara.ru

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