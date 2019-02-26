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Власти согласовали митинг дольщиков «Речелстроя» в сквере Колющенко
26.02.2019 г. 11:18
В Челябинске состоится акция протеста обманутых дольщиков.
Митинг пройдет в субботу, 2 марта. Первоначально инициативная группа покупателей квартир собиралась провести его на Алом Поле. Однако в администрации изменили место проведения на сквер имени Колющенко на улице Доватора. Начало акции — в 14:00, сообщили в группе дольщиков во «ВКонтакте».
Покупатели квартир намерены привлечь внимание к своим проблемам, решение которых длительное время откладывается. Они требуют достроить дома микрорайона «Чурилово Lake City», за которые отвечает компания «Речелстрой». Ее гендиректора Андрея Пязока обвиняют в хищении денег участников долевого строительства. Из-за его действий без квартир остались порядка 1 тыс. 300 человек.
Некоторые дома микрорайона «Чурилово Lake City» удалось достроить силами компании «Западный луч» — частью за ее счет, частью за счет активов «Речелстроя». Однако вторая и третья очереди строительства микрорайона до сих пор простаивают.
Фото с сайта rechelstroy.ru
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