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Следователи проводят проверку по факту смерти месячного ребенка в Карталинском районе
26.02.2019 г. 11:09
Фото с сайта sledcom.ru
В Карталинском районе устанавливают обстоятельства смерти месячного мальчика.
Тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти обнаружили утром в воскресенье, 24 февраля, в одном из домов села Анненское. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
По предварительным данным, тело ребенка обнаружила мать. Причину смерти мальчика определят после судебно-медицинского исследования.
Фото с сайта sledcom.ru
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