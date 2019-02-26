Следователи проводят проверку по факту смерти месячного ребенка в Карталинском районе

Фото с сайта sledcom.ru

В Карталинском районе устанавливают обстоятельства смерти месячного мальчика.

Тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти обнаружили утром в воскресенье, 24 февраля, в одном из домов села Анненское. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

По предварительным данным, тело ребенка обнаружила мать. Причину смерти мальчика определят после судебно-медицинского исследования.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 26.02.2019 г.»