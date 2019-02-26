Два человека погибли в ДТП с автовозом под Челябинском

Фото: упрдор «Южный Урал»

На трассе Челябинск — Новосибирск произошло смертельное ДТП с участием автовоза.

Авария произошла утром во вторник, 26 февраля, на 29-м километре дороги Челябинск — Новосибирск недалеко от поселка Вахрушево. По предварительным данным, столкнулись Audi, Renault Duster и грузовой автовоз. В результате ДТП погибли 42-летний водитель французского автомобиля и его 16-летняя пассажирка.

Фото: упрдор «Южный Урал»

На месте аварии организовано реверсивное движение. Автомобилистов, которые планируют выезжать в сторону Кургана, просят отложить поездку или выбрать пути объезда. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Все новости за 26.02.2019 г.»