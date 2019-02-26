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Два человека погибли в ДТП с автовозом под Челябинском
26.02.2019 г. 11:02
Фото: упрдор «Южный Урал»
На трассе Челябинск — Новосибирск произошло смертельное ДТП с участием автовоза.
Авария произошла утром во вторник, 26 февраля, на 29-м километре дороги Челябинск — Новосибирск недалеко от поселка Вахрушево. По предварительным данным, столкнулись Audi, Renault Duster и грузовой автовоз. В результате ДТП погибли 42-летний водитель французского автомобиля и его 16-летняя пассажирка.
Фото: упрдор «Южный Урал»
На месте аварии организовано реверсивное движение. Автомобилистов, которые планируют выезжать в сторону Кургана, просят отложить поездку или выбрать пути объезда. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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