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Депутаты гордумы назначили мэром Челябинска Владимира Елистратова
26.02.2019 г. 09:43
Врио главы Челябинска Владимир Елистратов официально назначен мэром города.
Решение приняли депутаты гордумы на сессии во вторник, 26 февраля. В ходе заседания выступили три кандидата: врио главы Владимир Елистратов, адвокаты Никита Мирный и Николай Шиманович. Еще один претендент — глава Ленинского района Александр Орел — взял самоотвод до начала сессии.
Большинством голосов депутаты выбрали Владимира Елистратова, один депутат выступил против. Перед этим поддержать кандидата призвали председатель Заксобрания области Владимир Мякуш и глава фракции «Единая Россия» в гордуме Аркадий Шафигулин.
Владимир Елистратов вступил в должность исполняющего полномочия главы Челябинска после отставки Евгения Тефтелева в ноябре 2018 года. До этого он занимал пост вице-мэра по правовым и имущественным вопросам.
Фото с сайта cheladmin.ru
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