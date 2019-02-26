Депутаты гордумы назначили мэром Челябинска Владимира Елистратова

Фото с сайта cheladmin.ru

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов официально назначен мэром города.

Решение приняли депутаты гордумы на сессии во вторник, 26 февраля. В ходе заседания выступили три кандидата: врио главы Владимир Елистратов, адвокаты Никита Мирный и Николай Шиманович. Еще один претендент — глава Ленинского района Александр Орел — взял самоотвод до начала сессии.

Большинством голосов депутаты выбрали Владимира Елистратова, один депутат выступил против. Перед этим поддержать кандидата призвали председатель Заксобрания области Владимир Мякуш и глава фракции «Единая Россия» в гордуме Аркадий Шафигулин.

Владимир Елистратов вступил в должность исполняющего полномочия главы Челябинска после отставки Евгения Тефтелева в ноябре 2018 года. До этого он занимал пост вице-мэра по правовым и имущественным вопросам.

Фото с сайта cheladmin.ru

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