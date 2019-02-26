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В минэкологии региона заявили о снижении выбросов в воздух за последние четыре года
26.02.2019 г. 08:57
Фото с сайта pravmin74.ru
В Челябинской области за последние четыре года объем выбросов вредных веществ сократился на 134 тыс. тонн в год.
Наибольший объем выбросов вредных веществ на одного жителя наблюдался в 2012 году — 194 килограмма. В 2017-м этот показатель составил 152 килограмма, что на 27,6% меньше, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.
Основные загрязнители воздуха в области — это стационарные источники и транспорт. На их долю приходится 66% и 34% выбросов соответственно. При этом объем выбросов от предприятий с 2013 по 2017 год сократился с 667 тыс. до 533 тыс. тонн в год. В 2018 году в «майском» указе Владимир Путин поручил снизить выбросы в Челябинске и Магнитогорске к 2024 году.
Фото с сайта pravmin74.ru
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