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Глава Ленинского района Александр Орел снял свою кандидатуру с выборов мэра Челябинска
26.02.2019 г. 08:08
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске начинается процедура выборов нового мэра.
Главу города назначат депутаты городской думы. Заседание начнется в 11 утра. За два часа до этого свою кандидатуру снял глава Ленинского района Александр Орел. Причину самоотвода он объяснять не стал.
Таким образом, нового мэра депутаты будут выбирать из трех кандидатов. Это действующий врио мэра Владимир Елистратов, адвокат Никита Мирный и его коллега Николай Шиманович, который в середине 2000-х возглавлял Трехгорный. Всем кандидатам дадут возможность выступить и кратко изложить тезисы своей программы социально-экономического развития Челябинска. После этого состоится голосование.
Фото с сайта cheladmin.ru
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