Власти Миасса расторгли соглашение с инвестором о строительстве ГОКа

Фото с сайта g-miass.ru

В Миассе местная администрация расторгла инвестиционное соглашение по Круглогорскому ГОКу.

Глава Миасса Григорий Тонких в понедельник, 25 февраля, провел совещание с представителями компании-инвестора. По его итогам администрация расторгла инвестиционное соглашение с ООО «Круглогорский ГОК». Все работы в районе горы Круглая обязали прекратить до получения необходимых разрешений. В пресс-службе миасской мэрии добавили, что участок обследуют надзорные органы.

Ранее губернатор Борис Дубровский заявил, что ему известно о строительных работах на площадке Круглогорского ГОКа, которые ведутся без всяких разрешений. Глава региона потребовал прекратить стройку. Также против появления ГОКа в окрестностях Миасса выступили местные жители. На субботу, 2 марта, у здания администрации запланирован митинг против его строительства.

Фото с сайта g-miass.ru

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