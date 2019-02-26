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Власти Миасса расторгли соглашение с инвестором о строительстве ГОКа
26.02.2019 г. 08:43
В Миассе местная администрация расторгла инвестиционное соглашение по Круглогорскому ГОКу.
Глава Миасса Григорий Тонких в понедельник, 25 февраля, провел совещание с представителями компании-инвестора. По его итогам администрация расторгла инвестиционное соглашение с ООО «Круглогорский ГОК». Все работы в районе горы Круглая обязали прекратить до получения необходимых разрешений. В пресс-службе миасской мэрии добавили, что участок обследуют надзорные органы.
Ранее губернатор Борис Дубровский заявил, что ему известно о строительных работах на площадке Круглогорского ГОКа, которые ведутся без всяких разрешений. Глава региона потребовал прекратить стройку. Также против появления ГОКа в окрестностях Миасса выступили местные жители. На субботу, 2 марта, у здания администрации запланирован митинг против его строительства.
Фото с сайта g-miass.ru
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