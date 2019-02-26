Депутаты городской думы 26 февраля назначат нового мэра Челябинска

Фото с сайта Znak.com

В Челябинске состоится процедура назначения на должность нового главы города.

Процедура пройдет на сессии городской думы во вторник, 26 февраля. Заседание начнется в 11 часов утра. Нового мэра депутаты будут выбирать из четырех кандидатов. Их в минувшую пятницу, 22 февраля, отобрала специальная комиссия. В финал конкурса прошли действующий врио мэра Владимир Елистратов, адвокат Никита Мирный и его коллега Николай Шиманович, который в середине 2000-х возглавлял Трехгорный. Комиссия также отобрала главу Ленинского района Александра Орла, но в день заседания депутатов гордумы он снял свою кандидатуру. Всего на пост мэра претендовали 16 человек. Ни один из подавших заявку представителей несистемной оппозиции собеседование не прошел.

Вопрос об избрании нового градоначальника стоит первым в повестке заседания. Кандидатам дадут возможность выступить еще раз и кратко изложить тезисы своей программы социально-экономического развития Челябинска. После этого состоится голосование депутатов, по результатам которого определят, кто возглавит город.

Фото с сайта Znak.com

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