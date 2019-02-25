- 65.2582р. - 0.2567
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В антимонопольном деле с участием Дубровского и «Южуралмоста» усмотрели нарушения конкуренции
25.02.2019 г. 16:00
ФАС России выступила с комментарием по поводу дела о сговоре на дорожных торгах в Челябинской области.
В понедельник, 25 февраля, комиссия ведомства приняла заключение об обстоятельствах дела. В торгах с участием компании «Южуралмост» обнаружили нарушения закона о защите конкуренции. В пресс-службе ФАС сообщили, что рассмотрение дела снова отложено, на этот раз — до 18 марта.
Ведомство усматривает антиконкурентное соглашение органов власти и сговор с ними участника торгов. Дело ФАС возбудило еще в конце августа. Его фигурантами являются компания «Южуралмост», областной миндортранс и губернатор Борис Дубровский. Нарушения нашли в 29 аукционах по ремонту дорог в регионе на общую сумму свыше 8 млрд рублей. На всех этих торгах победу одержало АО «Южуралмост». Ранее в ФАС сообщали, что при проведении аукционов лоты укрупнялись, а заявки других компаний отклоняли по незаконным основаниям.
Фото с сайта gubernator74.ru
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