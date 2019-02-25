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К концу года на улицы Челябинска массово выйдут автобусы на сжиженном газе
25.02.2019 г. 16:15
Областное правительство отчиталось о планах по развитию рынка газомоторного топлива в регионе.
Развивать инфраструктуру для транспорта, который работает на сжиженном газе, поручил президент Владимир Путин. Губернатор Борис Дубровский распорядился закупить для Челябинска автобусы на газомоторном топливе. Эта мера позволит снизить выбросы в городе, где 30% загрязнения исходит от транспорта.
Сейчас в Магнитогорске совместно с компанией «НОВАТЭК» строят завод по сжижению газа, идут работы по созданию инфраструктуры. В Челябинске построят специальную заправочную станцию с проходимостью 800 автобусов в сутки. Правительство не исключает, что Челябинская область может стать пилотным регионом по развитию рынка газомоторного топлива. Вывести на улицы Челябинска обновленный общественный транспорт планируется в конце 2019 года.
Фото с сайта cheladmin.ru
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