К концу года на улицы Челябинска массово выйдут автобусы на сжиженном газе

Фото с сайта cheladmin.ru

Областное правительство отчиталось о планах по развитию рынка газомоторного топлива в регионе.

Развивать инфраструктуру для транспорта, который работает на сжиженном газе, поручил президент Владимир Путин. Губернатор Борис Дубровский распорядился закупить для Челябинска автобусы на газомоторном топливе. Эта мера позволит снизить выбросы в городе, где 30% загрязнения исходит от транспорта.

Сейчас в Магнитогорске совместно с компанией «НОВАТЭК» строят завод по сжижению газа, идут работы по созданию инфраструктуры. В Челябинске построят специальную заправочную станцию с проходимостью 800 автобусов в сутки. Правительство не исключает, что Челябинская область может стать пилотным регионом по развитию рынка газомоторного топлива. Вывести на улицы Челябинска обновленный общественный транспорт планируется в конце 2019 года.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 25.02.2019 г.»